Депутат Госдумы Константин Затулин: майдана в Казахстане не будет

Аргументы Недели → Политика 13+

5 января 2022, 14:54 Источник: Газета.ру

Константин Затулин, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Казахстан не пойдет по пути Украины, никакого майдана там не случится. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

«Нам не нужно перебрасывать на Казахстан привычки Украины. Там все гораздо жестче и традиций сидения или стояния на майдане нет. Я уверен, что никого майдана в Казахстане не будет. Или власть проявит силу и сможет обуздать протест, или протест приведет к развалу нынешней структуры власти. Для второго сценария — движения к свержению власти — пока слишком мало оснований», — считает парламентарий.

Он напомнил, что во времена президентства Нурсултана Назарбаева в Казахстане не раз случались акции протеста, но все закончилось без больших потрясений. Нынешняя ситуация, по его словам, связана со старением бывшего лидера и является «серьезным испытанием той стратегии переходного периода, которая реализовывалась в последние годы в Казахстане». Она развивается не так гладко, как хотелось бы организаторам, констатировал Затулин.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости