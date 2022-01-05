Во время протестов в Алматы пострадали пять сотрудников «скорой помощи»

Пять сотрудников «скорой помощи» пострадали во время массовых протестов в Алматы, сообщили в управлении здравоохранения города.
«В результате противоправных действий пострадали пять сотрудников скорой помощи, в том числе два водителя и три медработника. Пострадавших доставили в стационары города», — говорится в сообщении. Протестующие уничтожили также два автомобиля «скорой».
Беспорядки в бывшей столице Казахстана продолжаются. В среду стало известно о захвате и поджоге протестующими здания алматинского акимата (администрации). Участники беспорядков подожгли также здания филиала правящей партии Казахстана Nur Otan и бывшую резиденцию президента Казахстана в Алматы. В городе слышны звуки взрывов и выстрелов.
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