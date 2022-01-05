Владимир Мякуш назвал первоочередные задачи для развития Южного Урала

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5 января 2022, 11:45 Татьяна Михайлова Источник: «Южноуральская панорама»

Фото Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

Экс-спикер регионального парламента, ныне советник губернатора дал большое интервью.

В ноябре 2021 года Владимир Мякуш покинул пост председателя Законодательного Собрания Челябинской области, который занимал более 16 лет. Он принял предложение главы региона стать советником губернатора — несмотря на солидный возраст, силы и желание работать есть, признался Владимир Мякуш в интервью «Южноуральской панораме».

Он рассказал журналистам о своих новых обязанностях: «Я активно работаю с внутриполитическим блоком правительства области, участвую в решении проблем в районах и других муниципалитетах, занимаюсь кадровыми вопросами». Кроме этого, Владимир Мякуш продолжает уделять много времени партийной работе.

Также в интервью советник губернатора перечислил первоочередные для Южного Урала задачи: экономика, транспорт, медицина, экология, социальная инфраструктура, создание новых рабочих мест и повышения уровня заработных плат.

«Тут не могу не отметить губернатора. Алексей Леонидович Текслер очень тонко и хорошо чувствует вещи, которые волнуют наших жителей. И энергично и эффективно работает, что бы люди могли почувствовать перемены к лучшему», — добавил Владимир Мякуш.

Полный текст интервью можно прочитать на сайте «Южноуральской панорамы».

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