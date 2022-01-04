Дания намерена реализовать программу по «поддержке демократии» на Украине и в Грузии

Аргументы Недели → Политика 13+

4 января 2022, 12:23

флаг Дании, pixabay.com

Министерство иностранных дел Дании намерено в ближайшие годы реализовать программу помощи Украине и Грузии, в которой содержатся проекты по поддержке "демократии" и укреплению "энергонезависимости".

В программу под названием "Восточное соседство Дании" (DENEP) включены целевые проекты на Украине, в меньшей степени в Грузии, а также некоторые проекты и прочие виды поддержки регионального охвата.

Как сообщает RT, ссылаясь на МИД Дании, этот план будет осуществлен в период с 2022 по 2026 год. Проекты, входящие в программу, поделены на два направления – "демократия и права человека" и "устойчивый рост, зеленый переход и укрепление энергетической независимости".

Внешнеполитическое ведомство для реализации своих целей намерено нанять двух консультантов с большим опытом работы по вышеуказанным вопросам. На оплату их труда будет выделено 500 тысяч датских крон (около 67 тысяч евро).

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости