Косачев заявил, что Байден на «Саммите за демократию» фактически объявил о создании фонда вмешательства

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11 декабря 2021, 13:24 Источник: Facebook

сенатор Константин Косачев, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что президент США Джо Байден на "Саммите за демократию" фактически объявил о создании фонда вмешательства во внутренние дела других государств.

Константин Косачев напомнил, что Джо Байден в рамках саммита объявил о запуске "Президентской инициативы за демократическое обновление", которая предусматривает выделение $424,4 миллиона на оказание помощи другим странам для укрепления демократии. Сенатор заметил, что таким образом фактически создается "фонд вмешательства во внутренние дела" нелояльных стран.

Кроме того, Косачев назвал саммит "пафосным мероприятием", которое призвано было продемонстрировать, "кто, мол, на планете - демократии", а также кто "сам себя уполномочил присваивать это почетное звание".

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