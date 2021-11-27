Послы России и КНР: организуемый США «саммит за демократию» разжигает идеологическую конфронтацию

Послы РФ и КНР в США Анатолий Антонов и Цинь Ган в совместной статье для The National Interest заявили, что "саммит за демократию", организуемый США, способствует разжиганию идеологической конфронтации.
Дипломаты также уточнили, что данный саммит является очевидным продуктом менталитета холодной войны и приводит к возникновению раскола и созданию новых "разделительных линий" между государствами. Анатолий Антонов и Цинь Ган уточнили, что вышеуказанные тенденции противоречат развитию современного мира.
"Китай и Россия решительно отвергают этот шаг", – заключили послы России и Китая.
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