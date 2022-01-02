Премьер-министр Финляндии Марин заявила о праве страны подать заявку на членство в НАТО

Премьер-министр Финляндии Санна Марин сообщила, что стране следует сохранять возможность подачи заявки на членство в НАТО, теперь, когда активизируется военное сотрудничество с Европейским союзом.
Санна Марин уточнила, что Финляндии необходимо дорожить свободой выбора и считать ее реальной, так как она касается права каждого государства принимать свои решения в сфере безопасности.
Напомним, президент Финляндии Саули Ниинисте в ходе новогодней речи также подчеркнул, что линия Хельсинки во внешней политике и политике безопасности остается стабильной. Политик уточнил, что, в частности, Финляндия сохраняет возможность подать заявку на вступление в Североатлантический альянс, если примет такое решение.
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