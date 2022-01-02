Захарова: Британия напрямую финансирует программы, направленные на раскачку внутриполитической ситуации в РФ

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2 января 2022, 17:29 Источник: Telegram

официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, MFA Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Великобритания, предоставляя гранты, финансирует программы, которые направлены на раскачивание внутриполитической ситуации внутри РФ.

Захарова, комментируя попавшие в интернет документы британского внешнеполитического ведомства, уточнила, что только подобными действиями Великобритании можно объяснить существование грантового плана с кодом P2.031, который предполагает спонсирование вовлеченности в митинги и в котором упоминается рост напряженности в обществе.

Дипломат подчеркнула, что обнародованные данные "вызывают ужас" и указывают на вмешательство Лондона во внутренние дела Российской Федерации.

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