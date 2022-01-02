Путин обсудил с Эрдоганом российские предложения по гарантиям безопасности

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2 января 2022, 16:25 Источник: Кремль

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин в рамках телефонного разговора с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил российские предложения по гарантиям безопасности, заявили сегодня в пресс-службе Кремля.

Главы двух стран обменялись поздравлениями по случаю наступившего Нового года, подвели итоги сотрудничества России и Турции в ушедшем году, а также выразили настрой Москвы и Анкары на дальнейшую активизацию взаимовыгодного партнерства.

Кроме того, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган затронули международные темы, в частности, предложения о выработке юридически оформленных договоренностей, которые гарантируют безопасность РФ.

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