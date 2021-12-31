Лавров: Россия примет меры, если не получит от США конструктивного ответа по гарантиям безопасности

Аргументы Недели → Политика 13+

31 декабря 2021, 11:59 Источник: РИА Новости

Сергей Лавров, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия примет меры для устранения угроз своей безопасности, если США и НАТО не примут конструктивного решения по предложениям Москвы.

«Если в разумный срок конструктивного ответа не последует и Запад продолжит свою агрессивную линию, то Россия будет вынуждена предпринимать все необходимые меры для обеспечения стратегического баланса и устранения неприемлемых угроз нашей безопасности»,- пояснил он.

Лавров отметил, что предложения Москвы нацелены на создание и юридическое оформление новой системы договорённостей, основанной на одобренном единогласно лидерами всех государств Евро-Атлантики в 1990-е годы принципе неделимости безопасности и отказе от попыток добиться военного превосходства. Министр добавил, что российской стороне необходимо иметь юридические гарантии, поскольку Запад часто не выполняют политические обязательства.

Дипломат подчеркнул, что МИД не даст «замотать инициативы в бесконечных дискуссиях». По его словам, России чрезвычайно важно, чтобы в переговорах участвовали американские военные.

Ранее сообщалось, что переговоры с США по гарантиям безопасности пройдут 10 января.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости