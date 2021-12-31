Аргументы Недели Политика 13+

Саакашвили признался, что у него есть маленькая дочь

, 13:58

Саакашвили признался, что у него есть маленькая дочь
Михаил Саакашвили, фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/globallookpress.com

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал, что у него с певицей Софией Нижарадзе есть маленькая дочь. При этом политик женат на Сандре Рулофс, с которой у них двое сыновей. О разводе пары официально не сообщалось.

«Это первый Новый год, который я встречаю в тюрьме, но это и первый Новый год, когда с экрана телевизора в новогоднем концерте на канале "Мтавари архи" примет участие вместе со своей мамой самая маленькая участница - Элис-Мария Саакашвили, моя самая любимая девочка и самая младшая дочь»,- написал бывший глава государства в Facebook.

Также Саакашвили поздравил всех с наступающим Новым годом и пожелал перемен в 2022 году, чтобы дети становились счастливее и счастливее.

Напомним, что Саакашвили  больше месяца находился в военном госпитале города Гори. В ночь на 30 декабря политика перевели обратно в тюрьму. У него начались проблемы со здоровьем из-за 20-дневной голодовки. 

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БА

Политика

Байден подчеркнул особую ответственность России и США за обеспечение стабильности в мире

Байден подчеркнул особую ответственность России и США за обеспечение стабильности в мире

Президент США Джо Байден ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным подчеркнул особую ответственность обеих стран за обеспечение стабильности в Европе и мире в целом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью