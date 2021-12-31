Лавров обвинил США в искусственном ограничении выдачи виз россиянам

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31 декабря 2021, 09:49 Источник: РИА Новости

Сергей Лавров, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США искусственно ограничивают выдачу неиммиграционных виз россиянам, ссылаясь на «нехватку персонала» в американском посольстве. При этом дипломат уверен, что Вашингтону ничего не мешает увеличить количество сотрудников и стабилизировать ситуацию.

Лавров отметил, что в целом, к сожалению, «ситуация по-прежнему сложная». Министр добавил, что США приостановили выдачу недипломатических виз с 12 мая 2021 года, но оставили за собой право рассматривать заявки, связанные с жизненно важными чрезвычайными ситуациями. По его словам, российская сторона постоянно ставит вопрос о необходимости нормализации процесса. Однако на фоне деградации ситуации в двусторонних отношениях маловероятно, что Вашингтон пойдет на послабления в своей нынешней визовой политики, считает глава МИД.

Министр утверждает, что американскому посольству ничего не мешает заполнить квоту в 455 сотрудников и стабилизировать работу своей консульской службы.

Ранее посол США в России Джон Салливан рассказал, что американцы испытывают трудности с получением российских виз. Он уточнил, что Вашингтон может расширить дипломатическое присутствие в РФ, только если правительство даст визы гражданам США.

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