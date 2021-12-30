Секретарь СНБО Украины Данилов заявил, что в Киеве «не видят угрозы от скопления российских войск на границе»

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в четверг, 30 декабря, заявил, что в настоящий момент в Киеве не видят большой угрозы от скопления российских войск на границе.
Алексей Данилов отметил, что если для некоторой части западного общества новость о том, что "продолжается война" и "есть военная агрессия со стороны РФ" была неожиданностью, то для Украины с февраля 2014 года речь идет о "ежедневных вещах".
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины подтвердил, что есть определенное увеличение количества военных на границе, однако угроз для открытой агрессии со стороны России Киев не видит.
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