Аргументы Недели Политика 13+

Секретарь СНБО Украины Данилов заявил, что в Киеве «не видят угрозы от скопления российских войск на границе»

, 22:05 Источник: РИА "Новости"

Секретарь СНБО Украины Данилов заявил, что в Киеве «не видят угрозы от скопления российских войск на границе»
флаг Украины, pixabay.com

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в четверг, 30 декабря, заявил, что в настоящий момент в Киеве не видят большой угрозы от скопления российских войск на границе.

Алексей Данилов отметил, что если для некоторой части западного общества новость о том, что "продолжается война" и "есть военная агрессия со стороны РФ" была неожиданностью, то для Украины с февраля 2014 года речь идет о "ежедневных вещах".

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины подтвердил, что есть определенное увеличение количества военных на границе, однако угроз для открытой агрессии со стороны России Киев не видит.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

Экономика

Депутат бундестага Нурипур признал блокировку «Северного потока – 2» невозможной

Депутат бундестага Нурипур признал блокировку «Северного потока – 2» невозможной

Депутат бундестага от партии "зеленых", эксперт по внешней политике Омид Нурипур заявил в четверг, 30 декабря, что политические решения не приведут к остановке газопровода "Северный поток — 2".

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Здоровье

Общество

Политика

В мире