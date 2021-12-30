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Путин предоставил российское гражданство экс-советнику президента США Рейгана

, 19:41 Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

Путин предоставил российское гражданство экс-советнику президента США Рейгана
паспорт гражданина РФ, ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин в четверг, 30 декабря, предоставил российское гражданство бывшей сотруднице Госдепартамента США, экс-советнику президента Соединенных Штатов Рональда Рейгана Сюзанне Масси.

В мае текущего года Сюзанна Масси обратилась к Владимиру Путину с просьбой предоставить ей гражданство Российской Федерации.

В указе, подписанном президентом РФ ранее сегодня говорится, что в гражданство Российской Федерации принимается Масси Сюзанн Рорбах, которая родилась 8 января 1931 года в Соединенных Штатах Америки.

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