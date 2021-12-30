Депутат Хинштейн предложил лишать российского гражданства за «ненависть к стране и народу»

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30 декабря 2021, 07:42

паспорт, фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Депутат Государственной думы Александр Хинштейн предложил расширить основания для лишения российского гражданства, особенно для тех, кто получил его по праву рождения. Так политик отреагировала на проект президента РФ Владимира Путина, который он внес в среду в нижнюю палату парламента.

«Правильные и нужные инициативы Президента … Иной раз слушаешь откровения наших оппозиционеров, и думаешь: зачем вам российский паспорт, если вы ненавидите свою страну и свой народ?» - написал он в своем Телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что Путин внес в Госдуму проект федерального закона «О гражданстве Российской Федерации». Документ расширяет перечень действий, за которые можно лишиться паспорта, а также предполагает упрощение процедуры получения гражданства 20 категориям лиц.

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