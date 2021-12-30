Команду Зеленского тревожит непоследовательность Запада по вопросу «Северного потока – 2»

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30 декабря 2021, 15:44 Источник: ТАСС

президент Украины Владимир Зеленский, Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что команда Владимира Зеленского считает, что партнеры Киева занимают по вопросу газопровода "Северный поток - 2" непоследовательную позицию.

Подоляк подчеркнул, что команду украинского лидера, помимо прочего, беспокоит "непоследовательность внешних партнеров".

В качестве "одного из множества примеров" глава офиса Владимира Зеленского привел проект "Северный поток – 2", который существенно усилил глобальные позиции Российской Федерации. Также, как отметил Михаил Подоляк, к тревожным темам относится конфликт в Донбассе.

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