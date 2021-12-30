Депутат бундестага Нурипур признал блокировку «Северного потока – 2» невозможной

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30 декабря 2021, 15:24 Источник: Passauer Neue Presse

бундестаг, pixabay.com

Депутат бундестага от партии "зеленых", эксперт по внешней политике Омид Нурипур заявил в четверг, 30 декабря, что политические решения не приведут к остановке газопровода "Северный поток — 2".

В рамках разговора с представителями СМИ Омид Нурипур подчеркнул, что не видит большого количества возможностей предотвратить остановку проекта, даже если он все еще не поддерживать его.

Депутат бундестага уточнил, что к настоящему моменту приняты все принципиальные политические решения, вследствие чего стало ясно – такими методами сорвать запуск газопровода невозможно. Нарипур добавил, что если "Северный поток – 2" будет соответствовать законодательству, то он будет введен в эксплуатацию.

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