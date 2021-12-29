Кадыров заявил, что не входит в близкое окружение Путина, но может ему позвонить

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29 декабря 2021, 17:39

Владимир Путин и Рамзан Кадыров, фото: Kremlin Pool/globallookpress.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не входит в близкое окружение президента РВ Владимира Путина. По словам политического деятеля, у него есть отношения с российским лидером как у руководителя региона.

«Я даже не вхожу в близкое окружение президента и председателя правительства. Да, связи у меня есть. Я думаю, что меня терпят, прощают и поддерживают благодаря бывшим дружеским отношениям Ахмата-Хаджи Кадырова и Владимира Путина»,- высказал он.

Кадыров также отметил, что ему никто не звонит и не говорит делать какие-либо заявления, затрагивающие Украину или другие страны.

«У меня отношения со всем руководством, начиная с президента, заканчивая министрами и администрацией, как у главы субъекта. Да, когда есть необходимость, я звоню президенту, и он отвечает, поддерживает, принимает необходимые решения по социально-экономическим вопросам. Как глава государства он всегда на связи со всеми руководителями регионов»,- пояснил глава Чечни.

Ранее Кадыров говорил, что его слова о присоединении Украины к России - лишь его личное мнение.

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