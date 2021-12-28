Глава Чечни Рамзан Кадыров уточнил, что его слова о присоединении Украины к России - лишь его личное мнение

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28 декабря 2021, 22:53 Источник: РИА Новости

Рамзан Кадыров, Ministry of Culture Russia/Globallookpress.com

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что его слова о присоединении Украины к России, сказанные в ходе пресс-конференции 26 декабря, — лишь его личное мнение.

На пресс-конференции Кадыров заявил: «Мое глубокое убеждение, если господин Зеленский и его команда так будут вести себя, то Украину должны присоединить к нашей стране».

Во вторник в ходе прямого эфира в Instagram глава Чечни уточнил свою позицию. «Я не говорил от лица главы Чеченской Республики, я говорил как Рамзан Кадыров, как гражданин Российской Федерации, это мое мнение, потому что судьба и безопасность нашего государства сейчас находятся в крайне тяжелой ситуации. Западные, европейские государства потихоньку приближаются на границы нашего государства, поэтому в любое время могут быть проблемы. Если мы сдадим свои позиции, нам могут диктовать, как и другим, свои условия. Поэтому я как гражданин, беспокоящийся за свою республику, регион, государство, народ, высказал свое мнение»,- заявил Кадыров.

Глава Чечни также повторил высказанную ранее мысль, что считает политику Зеленского предательской по отношению к славянским народам.

«Они [Зеленский] часто объявляют войну против своего народа, своей религии, и это очень страшно для всех нас. Я думаю, что украинский народ выйдет и скажет свое мнение, позицию и определится со своими взглядами», - заключил Кадыров.

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