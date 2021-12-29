Путин заявил об увеличении товарооборота с Белоруссией на 36%

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29 декабря 2021, 17:20

грузы, фото: pixels.com

Президент России Владимир Путин в ходе двусторонней встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге заявил, что объем товарооборота с республикой после пандемийного 2020 года увеличился.

«… в этот пандемийный, 2020 год у нас произошёл спад в объёме товарооборота на почти 17 процентов, зато в этом году уже почти 36 процентов рост. То есть мы покрыли всё, что потеряли в предыдущий…»,- высказал глава государства.

Путин поблагодарил коллег из правительств России и Белоруссии. Президент отметил, что намечаются серьезные планы по реализации взаимодействия между странами.

«Надеюсь, что будем так же продуктивно сотрудничать и в наступающем 2022 году»,- добавил политик.

Ранее Путин сообщил о «существенном шаге» в развитии Союзного государства.

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