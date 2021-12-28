Назарбаев назвал отношения России и Казахстана образцовыми

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в рамках встречи с главой России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге во вторник, 17 декабря, заявил, что у двух стран образцовые отношения.
Нурсултан Назарбаев, обращаясь сегодня к Владимиру Путину, подчеркнул, что им удалось выстроить действительно образцовые отношения.
Назарбаев выразил надежду на то, что вышеуказанная тенденция будет продолжаться и при новом лидере Казахстана. "Потому что мы соседи, богом данные друг другу", – заметил политик и добавил, что это в интересах двух государств.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.