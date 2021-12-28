Назарбаев назвал отношения России и Казахстана образцовыми

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28 декабря 2021, 14:33 Источник: ТАСС

Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев, Kremlin Pool/Global Look Press

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в рамках встречи с главой России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге во вторник, 17 декабря, заявил, что у двух стран образцовые отношения.

Нурсултан Назарбаев, обращаясь сегодня к Владимиру Путину, подчеркнул, что им удалось выстроить действительно образцовые отношения.

Назарбаев выразил надежду на то, что вышеуказанная тенденция будет продолжаться и при новом лидере Казахстана. "Потому что мы соседи, богом данные друг другу", – заметил политик и добавил, что это в интересах двух государств.

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