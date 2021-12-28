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В Санкт-Петербурге проходят переговоры Путина и Назарбаева в формате тет-а-тет

, 13:08 Источник: Twitter

В Санкт-Петербурге проходят переговоры Путина и Назарбаева в формате тет-а-тет
Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Днем во вторник, 28 декабря, в Санкт-Петербурге началась встреча первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и российского лидера Владимира Путина. Беседа политиков проходит в формате тет-а-тет.

Пресс-секретарь Нурсултана Назарбаева Айдос Укибай заявил, что подробная информация о переговорах будет обнародована позже. Накануне первый президент Казахстана прибыл в Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече лидеров стран СНГ.

Ранее сегодня сообщалось, что в Северную столицу приехал глава Белоруссии Александр Лукашенко.

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