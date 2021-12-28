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Кулеба назвал возможное принятие российских требований безопасности унижением для США и НАТО

, 10:41 Источник: РИА "Новости"

Кулеба назвал возможное принятие российских требований безопасности унижением для США и НАТО
глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, Olena Khudiakova/Keystone Press Agency

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что принятие требований РФ о гарантиях безопасности, в частности, об остановке расширения НАТО на восток, стало бы самым большим унижением для США и альянса.

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что не верит в то, что Вашингтон или НАТО согласятся с требованием Российской Федерации остановить расширение альянса на восток или "откатятся" из стран центральной Европы, как этого хочет Москва.

Министр иностранных дел Украины заметил, что принятие предложений РФ в любой форме было бы самым большим унижением для Соединенных Штатов Америки и НАТО в истории с момента основания организации.

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