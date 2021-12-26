Путин: ответ России на расширение НАТО на восток будет зависеть от военных экспертов

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26 декабря 2021, 13:35

Владимир Путин, фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ответы на расширение Североатлантического альянса могут быть совершенно разными. По слова главы государства, это зависит от предложений военных экспертов.

Путин отметил, что Россия передала предложения по гарантиям безопасности США и НАТО. Президент пояснил, что это было сделано для того, «чтобы достичь дипломатического переговорного результата, закрепленного юридически».

«Мы будем стремиться именно к этому»,- добавил российский лидер программе «Москва. Кремль. Путин», анонс которой опубликовали на сайте телеканала «Россия 1».

Ранее Путин уже говорил, что Запад должен «немедленно» дать гарантии безопасности России. Президент уточнил, что «наши действия будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности страны — сегодня и на историческую перспективу», мы ясно и чётко дали понять, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо.

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