В Белом доме заявили, что проведение встречи Россия – НАТО ожидается 12 января

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28 декабря 2021, 07:15 Источник: Reuters

Белый дом, pixabay.com

Проведение встречи Россия – НАТО ожидается 12 января 2022 года. Соответствующую информацию утром во вторник, 28 декабря, предоставили журналисты, которые сослались на сотрудника Белого дома.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о намерении созвать совещание Совета Россия – НАТО 12 января.

Впоследствии заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Александр Грушко сообщил представителям СМИ, что главной темой встречи станут предложения Москвы по гарантиям безопасности, в частности, вопрос нерасширения альянса.

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