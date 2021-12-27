Замминистра обороны РФ Александр Фомин заявил о подготовке НАТО к вооруженному конфликту с Россией

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27 декабря 2021, 22:31

Александр Фомин, фото с сайта Минобороны РФ

НАТО готовится к крупномасштабному вооруженному конфликту с Россией. Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин заявил, что это вынуждает Россию жестко ставить вопрос о гарантиях собственной безопасности. Фомин в понедельник выступил на брифинге для военных атташе и представителей посольств иностранных государств, аккредитованных в Москве.

Замглавы Минобороны РФ отметил, что НАТО систематически не выполняет взятые на себя обязательства после подписания в 2002 году Римской декларации, положившей начало работе Совета Россия—НАТО.

Он подчеркнул, что в доктринальных документах НАТО последних лет, например, в военной стратегии НАТО 2019 года, Российская Федерация прямо, "без каких-либо экивоков определена в качестве главного источника угроз коалиционной безопасности". Фомин сказал: "Военное строительство блока полностью перенацелено на подготовку к крупномасштабному вооруженному конфликту высокой интенсивности с Россией".

Замминистра Фомин напомнил в том, что "Римская декларация до сих пор остается в силе", в ней определено, что Россия и Североатлантический альянс не рассматривают друг друга как противника.

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