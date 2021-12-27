Шойгу заявил, что благодаря российскому президенту удалось «сохранить мир в Крыму»

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27 декабря 2021, 09:35 Источник: АиФ

Сергей Шойгу, фото: MOD Russia/Globallookpress.com

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прокомментировал присоединение Крыма к России в 2014 году. Генерал армии уверен, что благодаря президенту Владимиру Путину удалось «сохранить мир» на территории полуострова.

«Слава богу, что под руководством нашего президента в 2014-м удалось сохранить мир в Крыму. Потому что, если бы вся эта публика - украинские неофашисты, ультранационалисты, экстремисты и наемники из европейских стран и США - прибыли тогда после совершения в Киеве госпереворота, как они собирались, в Крым,- уверяю, никому бы мало не показалось»,- высказал глава военного ведомства.

Шойгу отметил, что «там был бы такой очаг, что не потушили бы всем миром». По его словам, эти нелюди вместе с украинскими войсками до сих пор пытаются навести свои порядки в Донецкой и Луганской областях.

Ранее в США выразили мнение, что Крым и Донбасс скорее русские, чем украинские.



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