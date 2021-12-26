Песков: «Новую газету» не аккредитовали на пресс-конференцию Путина в силу человеческого фактора

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26 декабря 2021, 20:59

фото с сайта Кремля

Журналисты «Новой газеты» не получили аккредитацию на ежегодную пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина в силу человеческого фактора. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в редакцию издания забыли позвонить.

«Может быть, неправильно с моей стороны это так признавать, но действительно мы забыли им позвонить», - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», отвечая на вопросы Владимира Соловьева.

По словам Пескова, большинство СМИ, которым не звонили из отдела аккредитации пресс-службы президента до последней недели, выходили на связь сами.

Про «Новую газету» вспомнили за два дня до пресс-конференции, но было уже поздно их аккредитовать.

Песков напомнил, что журналисты должны были три дня сдавать ПЦР-тесты. Но вопрос «Новой газеты» прозвучал и Путин на него ответил.

Песков уточнил, что Путин не высказывал недовольства тем, что лауреата Нобелевской премии, главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова не пригласили на пресс-конференцию.

Телеведущий, журналист Владимир Соловьёв получил отказ в аккредитации на пресс-конференцию Владимира Путина, которая прошла 23 декабря

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