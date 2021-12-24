Соловьёв не смог получить аккредитацию на пресс-конференцию Путина, а Собчак пошла с помощницей
24 декабря 2021, 20:22
Телеведущий, журналист Владимир Соловьёв получил отказ в аккредитации на пресс-конференцию Владимира Путина, которая прошла 23 декабря. Соловьёв в разговоре с изданием Daily Storm рассказал о попытке получить аккредитацию на большую ежегодную пресс-конференцию президента России.
Перед журналистом извинились и сказали: «...не в этот раз». Соловьёв раскритиковал некоторых журналистов, которые попали на мероприятие. «Некоторые люди, которые там находились, видимо, ощущают себя журналистами. У нас такое время сейчас интересное, что все ощущают себя всеми», — высказал мнение телеведущий.
Он отметил, что Ксения Собчак пришла на пресс-конференцию вместе со своей помощницей, которую по спискам провели как личного оператора. «Ну такая важная персона! А Шнуров — наверное, ему было скучно», — решил Владимир Соловьёв.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.