Соловьёв не смог получить аккредитацию на пресс-конференцию Путина, а Собчак пошла с помощницей

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24 декабря 2021, 20:22

Владимир Соловьёв, фото: Federation Council of Russia, globallookpress.com

Телеведущий, журналист Владимир Соловьёв получил отказ в аккредитации на пресс-конференцию Владимира Путина, которая прошла 23 декабря. Соловьёв в разговоре с изданием Daily Storm рассказал о попытке получить аккредитацию на большую ежегодную пресс-конференцию президента России.

Перед журналистом извинились и сказали: «...не в этот раз». Соловьёв раскритиковал некоторых журналистов, которые попали на мероприятие. «Некоторые люди, которые там находились, видимо, ощущают себя журналистами. У нас такое время сейчас интересное, что все ощущают себя всеми», — высказал мнение телеведущий.

Он отметил, что Ксения Собчак пришла на пресс-конференцию вместе со своей помощницей, которую по спискам провели как личного оператора. «Ну такая важная персона! А Шнуров — наверное, ему было скучно», — решил Владимир Соловьёв.

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