Политолог Бальбек: призвавший к санкциям Волкер «соревнуется в нагнетании страха перед Россией»

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26 декабря 2021, 12:39 Источник: RT

Руслан Бальбек, фото: сайт Госдумы РФ

Политолог Руслан Бальбек прокомментировал заявление экс-представителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера о том, что западным странам необходимо ввести антироссийские санкции, пока Москва не сделала «что-то плохое».

«Сейчас многие чиновники из США с приставкой «экс» соревнуются в нагнетании страха перед Россией. Ну и, разумеется, предлагают быстрое решение проблемы - дополнительные санкции, хотя санкционная война не принесла результатов»,- высказал он RT.

Бальбек считает, что «эксперты типа Волкера» просто не могут просчитывать разные варианты ситуаций. Депутат отметил, что для этого хоть немного нужно понимать ментальность русского народа и знать историю. По его словам, россияне умеют держать слово и не агрессивны по своей природе, «но, если прижмут, ответят жёстко».

«Это болезнь всей западной политики: они нас меряют по себе, а мы другие, нас угрозами не взять. Волкер, видимо, хочет вернуться в мировое экспертное сообщество как специалист по России, вот только о России он ничего не знает»,- резюмировал политик.

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