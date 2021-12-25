Захарова опровергла заявления о том, что тема нерасширения НАТО на Восток не будет подниматься на переговорах России с США

Аргументы Недели → Политика 13+

25 декабря 2021, 18:00 Источник: ТАСС

Фото с сайта МИД РФ.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что тема нерасширения НАТО на Восток — ключевая в обсуждении проектов по гарантиям безопасности с США и Североатлантическим альянсом. А заявления Запада о том, что она не будет обсуждаться в ходе переговоров, неверны.

«В США и ряде западных стран появились заявления о том, что в ходе предстоящих в ближайшее время обсуждений российского предложения о разработке правовых гарантий безопасности тема нерасширения НАТО рассматриваться не будет. В этой связи подчеркиваем: именно нерасширение НАТО и непоявление у российских рубежей угрожающих нашей безопасности систем вооружений являются главными, ключевыми вопросами на предстоящих переговорах с США и НАТО. Это должны для себя предельно четко уяснить те, кто до сих пор не разобрался в существе российской позиции»,- заявила Захарова. Комментарий дипломата публикует официальный сайт МИД.

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов НАТО.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу заявил, что Москва заинтересована в том, чтобы как можно скорее получить от США и НАТО ответ на свои предложения по гарантиям безопасности.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости