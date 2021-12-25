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Песков заявил, что Москва хотела бы получить от США и НАТО скорейшего ответа на предложения по безопасности

, 08:27 Источник: ТАСС

Песков заявил, что Москва хотела бы получить от США и НАТО скорейшего ответа на предложения по безопасности
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва заинтересована в том, чтобы как можно скорее получить от США и НАТО ответ на свои предложения по гарантиям безопасности.

Пресс-секретарь Владимира Путина в рамках разговора с представителями СМИ подчеркнул, однако, что в данном вопросе не может быть дедлайнов. 

Напомним, 17 декабря Министерство иностранных дел Российской Федерации распространило два проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов Америки и НАТО.

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Политика

Песков заявил, что Москва хотела бы получить от США и НАТО скорейшего ответа на предложения по безопасности

Песков заявил, что Москва хотела бы получить от США и НАТО скорейшего ответа на предложения по безопасности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва заинтересована в том, чтобы как можно скорее получить от США и НАТО ответ на свои предложения по гарантиям безопасности.

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