Швеция повысила уровень боеготовности из-за ситуации вокруг Украины

Главнокомандующий шведской армией Микаэль Бюден в рамках разговора с журналистами в субботу, 25 декабря, заявил, что страна повысила уровень своей боеготовности из-за ситуации вокруг Украины.
Микаэль Бюден назвал текущую ситуацию серьезной и вызывающей опасения. "Естественно, что сейчас мы делаем больше и готовы к более быстрым действиям, чем обычно", – заявил главнокомандующий шведской армией и добавил, что страна готова к разным вариантам развития ситуации, в частности, в непосредственной близости от границ Швеции.
Бюден заметил, что в условиях напряженности на Украине и в Европе мероприятия по обеспечению боеготовности включают в себя действия на острове Готланд и в Балтийском море.
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