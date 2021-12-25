Политолог Брутер заявил, что сотрудничество России, Китая и Латинской Америки – это свободный выбор стран
25 декабря 2021, 12:01
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в субботу, 25 декабря, оценил заявление об "усилиях России и Китая" по расширению влияния на Латинскую Америку.
Ранее кандидат на должность заместителя исполнительного директора Межамериканского банка развития от США Mария Фабиана Хорхе заявила, что Россия и Китай пытаются расширить свое влияние в Латинской Америке.
Владимир Брутер в беседе с RT подчеркнул, что Соединенные Штаты Америки не могут гарантировать России "нерасширение НАТО", поскольку речь идет о свободном выборе стран. "Вот сотрудничество России, Китая и Латинской Америки — это свободный выбор принципов", – заметил политолог и добавил, что в данном случае США здесь ни при чем.
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