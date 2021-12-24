Рябков заявил, что Западу не следует недооценивать решимость Москвы и Пекина защищать свои интересы

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24 декабря 2021, 12:09 Источник: Международная жизнь

замглавы МИД РФ Сергей Рябков, MFA Russia/via Globallookpress.com

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что западные страны не должны недооценивать решимость России и Китая защищать свои национальные интересы, в частности, в сфере безопасности.

Сергей Рябков в пятницу, 24 декабря, подчеркнул, что Российская Федерация работает спокойно, "уверенно в собственных силах".

Замглавы МИД России отметил, что вопрос того, как Москва и Пекин в дальнейшем будут защищать свои национальные интересы – во взаимодействии друг с другом, по отдельности или в координации – "западной группы" не касается.

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