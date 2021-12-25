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Песков заявил, что сейчас вопрос о месте новой встречи Путина и Байдена не обсуждается

, 09:06 Источник: ТАСС

Песков заявил, что сейчас вопрос о месте новой встречи Путина и Байдена не обсуждается
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что вопрос о том, где может пройти следующая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, сейчас "даже близко не обсуждается".

Песков, отвечая на вопрос о том, прорабатываются ли в настоящий момент заочные контакты российского и американского лидеров, подчеркнул, что сначала следует провести переговоры по гарантиям безопасности для РФ со стороны Североатлантического альянса.

"Мы говорили о том, что, похоже, это состоится в январе", – заметил пресс-секретарь Владимира Путина.

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