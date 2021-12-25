Песков заявил, что сейчас вопрос о месте новой встречи Путина и Байдена не обсуждается

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что вопрос о том, где может пройти следующая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, сейчас "даже близко не обсуждается".
Песков, отвечая на вопрос о том, прорабатываются ли в настоящий момент заочные контакты российского и американского лидеров, подчеркнул, что сначала следует провести переговоры по гарантиям безопасности для РФ со стороны Североатлантического альянса.
"Мы говорили о том, что, похоже, это состоится в январе", – заметил пресс-секретарь Владимира Путина.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.