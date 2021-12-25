Глава офиса президента Украины Ермак сообщил, что Зеленский в этом году неудачно пытался связаться с Путиным

Глава офиса украинского лидера Андрей Ермак в пятницу, 24 декабря, заявил, что Владимир Зеленский в этом году неудачно пытался созвониться с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Ермак уточнил, что Зеленский никогда не звонит туда, где могут не ждать его звонка. Однако, по словам главы офиса украинского лидера, в этом году была одна попытка установить контакт с президентом РФ Владимиром Путиным, но разговор не состоялся.
Андрей Ермак уточнил, что "не помнит", что стало причиной невозможности беседы политиков.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.