Глава офиса президента Украины Ермак сообщил, что Зеленский в этом году неудачно пытался связаться с Путиным

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25 декабря 2021, 07:12 Источник: РИА "Новости"

президент Украины Владимир Зеленский, Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Глава офиса украинского лидера Андрей Ермак в пятницу, 24 декабря, заявил, что Владимир Зеленский в этом году неудачно пытался созвониться с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Ермак уточнил, что Зеленский никогда не звонит туда, где могут не ждать его звонка. Однако, по словам главы офиса украинского лидера, в этом году была одна попытка установить контакт с президентом РФ Владимиром Путиным, но разговор не состоялся.

Андрей Ермак уточнил, что "не помнит", что стало причиной невозможности беседы политиков.

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