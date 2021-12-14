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Бальбек прокомментировал удивление Зеленского требованием России гарантий, что Украина не вступит в НАТО

, 15:42

Бальбек прокомментировал удивление Зеленского требованием России гарантий, что Украина не вступит в НАТО
Руслан Бальбек, фото: сайт Госдумы РФ

Крымский политик Руслан Бальбек прокомментировал высказывание Владимира Зеленского о том, что его удивляют требования Россией гарантий невступления Украины  в НАТО.

По мнению Бальбека, украинский президент, как всегда, подменил понятия и лжёт.

Политик из Крыма напомнил, что Украина ещё в 2004 году нарушила все свои обещания по поводу внеблокового статуса. Бальбек отметил, что никто не забыл, как бывший тогда президентом Украины "Виктор Ющенко рвался вступить в НАТО, требовал ухода российского флота из Севастополя, устраивал гонения на русский язык, статус которого должна была защищать украинская конституция".

В беседе с РИА Новости Бальбек сказал: "...в очередной раз Зеленский демонстрирует нам свою лживую натуру".

Президент Украины Владимир Зеленский  во вторник, 14 декабря, заявил, что его удивляют требования РФ гарантий, что Киев не вступит в НАТО.

Зеленский отметил, что Украина отдала свою часть советского ядерного арсенала и получила, в частности, от РФ, заверение уважать границы и безопасность страны

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