NYT: Пентагон работает над планом по предоставлению Украине разведданных о действиях России

Журналисты NYT, ссылаясь на источники в администрации президента США Джо Байдена, сообщили, что Пентагон работает над планом по предоставлению Украине актуальных разведданных о действиях России.
По словам представителей СМИ, информация будет включать в себя изображения, которые будут показывать, двигаются ли войска РФ, чтобы пересечь границу. Эта информация, как предполагается, может позволить украинским военным предотвратить возможное нападение.
Осведомленный источник, пожелавший остаться анонимным, заявил, что американские разведывательные службы уже предоставляют официальному Киеву доступ к большим объемам данных.
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