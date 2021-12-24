Песков заявил, что действия РФ по перемещению войск на своей территории никто не может оспаривать

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24 декабря 2021, 13:33 Источник: РИА "Новости"

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что страна предпринимает определенные действия по перемещению своих войск на собственной территории и это суверенное право никто не может оспаривать.

Песков подчеркнул, что в данном вопросе Россия вряд ли может позволить и согласиться с тем, чтобы кто-либо оспаривал суверенное право страны.

Пресс-секретарь Владимира Путина уточнил, что РФ осуществляет ряд действий по перемещению и передислокации своих Вооруженных сил в рамках собственной территории, но это происходит на фоне весьма недружественных действий оппонентов по НАТО.

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