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Глава пресс-службы Госдепа Прайс заявил, что США продолжают призывать Россию «отвести силы от границ с Украиной»

, 07:09 Источник: ТАСС

Глава пресс-службы Госдепа Прайс заявил, что США продолжают призывать Россию «отвести силы от границ с Украиной»
флаг США, pixabay.com

Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс в минувший четверг, 23 декабря, заявил, что США продолжают призывать Россию отвести свои силы, которые якобы сосредоточены вдоль границ с Украиной.

Прайс добавил, что американская сторона требует, чтобы Москве прекратила свою агрессивную и создающую угрозу риторику.

Кроме того, по словам руководителя пресс-службы Госдепа, США приветствуют заявление ОБСЕ о том, что контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины пришла к договоренности о возвращении соблюдения режима прекращения огня в Донбассе.

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