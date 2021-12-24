Глава пресс-службы Госдепа Прайс заявил, что США продолжают призывать Россию «отвести силы от границ с Украиной»

Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс в минувший четверг, 23 декабря, заявил, что США продолжают призывать Россию отвести свои силы, которые якобы сосредоточены вдоль границ с Украиной.
Прайс добавил, что американская сторона требует, чтобы Москве прекратила свою агрессивную и создающую угрозу риторику.
Кроме того, по словам руководителя пресс-службы Госдепа, США приветствуют заявление ОБСЕ о том, что контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины пришла к договоренности о возвращении соблюдения режима прекращения огня в Донбассе.
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