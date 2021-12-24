Захарова считает, что Украина готовится к силовому решению конфликта в Донбассе

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24 декабря 2021, 12:44 Источник: ТАСС

Мария Захарова, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заподозрила Украину в подготовке к силовому решению конфликта в Донбассе. По ее словам, Киев увеличил оборонный бюджет на 20%.

Дипломат пояснила, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал увеличение военного бюджета страны в будущем году до почти $12 млрд. Захарова считает, что вместо того, чтобы положить конец длящейся уже восьмой год гражданской войне, Киев, похоже, «готовится к силовому решению проблемы Донбасса».

«Вызывает глубокое сожаление, что страны НАТО полностью поддерживают нынешние власти Украины в этом абсолютном безумии. Крестовый поход против собственного населения? Или что это? Они поставляют им не только отдельные виды вооружений и военной техники, но и направляют своих военных специалистов, чтобы уже наверняка»,- высказала представитель МИД.

Захарова отметила, что обстановка на линии соприкосновения в Донбассе продолжает деградировать, миссия ОБСЕ за прошедшие две недели насчитала там в пять раз больше нарушений режима прекращения огня, чем в декабре 2020 года.

«Это означает, что примерно каждые три минуты в регионе происходит выстрел, взрыв, подвергаются опасности чьи-то жизни»,- добавила она.

Дипломат допускает, что иностранные военнослужащие, которые якобы принимают участие в «мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны» и «сдерживанию российской агрессии» - это инструкторы, которые занимаются прямым подстрекательством и впрямую руководят разворачивающимися военными событиями.

«… с недавних пор именно эти инструкторы получили право приобрести гражданство Украины в упрощенном порядке. Это не лицемерие, это не двойные стандарты, это какое-то кощунство с издевательством»,- резюмировала Захарова.

Ранее официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал, что первая доставка химического оружия на Украину была осуществлена американскими самолетами в октябре.

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