Представитель НМ ДНР Басурин: самолеты США доставили химоружие на Украину в ноябре

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23 декабря 2021, 20:59

флаг ДНР, фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что первая доставка химического оружия и антидота на Украину была осуществлена американскими самолетами в октябре в Борисполе.

«Первая доставка, которая была антидота, и это не химические вещества, это все-таки можно сказать оружие, она была доставлена самолетами Соединенных Штатов Америки. Это было в октябре, в Борисполе выгружалось»,- пояснил он в эфире телеканала «Россия 24».

Басурин отметил, что само химическое оружие пришло в ноябре в колбах по 45 миллиметров. Представитель Народной милиции ДНР добавил, что сейчас оно находится на складах в Харьковской области.

Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин выразил мнение, что на территории Украины находится химическое оружие. Пока никто не может дать гарантий, что его не применят в Донбассе.

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