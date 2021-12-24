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Качиньский допустил строительство защитного ограждения на границе Польши с Украиной

, 12:24 Источник: РИА "Новости"

Качиньский допустил строительство защитного ограждения на границе Польши с Украиной
флаг Польши, pixabay.com

Глава правящей партии Польши, вице-премьер по вопросам безопасности Ярослав Качиньский заявил в беседе с журналистами, что страна может построить защитное сооружение на границе с Украиной.

Ярослав Качиньский не исключил, что строящееся в настоящий момент заграждение на границе с Белоруссией может быть усилено, а также продолжено на границу с Украиной.

Политик подчеркнул, что вышеуказанный вариант рассматривается Варшавой в связи с продолжающимся пограничным кризисом на границе с Белоруссией. Качиньский отметил, что Польша должна быть готова к возможным годам напряжения и агрессии.

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