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Глава МИД Турции Чавушоглу заявил, что Евросоюз не может быть альтернативой НАТО

, 10:46 Источник: РИА "Новости"

Глава МИД Турции Чавушоглу заявил, что Евросоюз не может быть альтернативой НАТО
глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, Dimitrios Karvountzis/Keystone Press Agency

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Североатлантический альянс должен оставаться ключевым элементом евроатлантической безопасности, а Евросоюз не является альтернативой организации.

Мевлют Чавушоглу заявил, что некоторые страны пытаются представить Европейский союз как альтернативу НАТО, однако данный подход является неконструктивным и нереалистичным. "Неделимость трансатлантической безопасности – наш фундаментальный принцип", – подчеркнул министр иностранных дел Турции.

Дипломат добавил, что Североатлантический альянс в настоящий момент претерпевает трансформацию и пытается адаптироваться к новым реалиям, а Турция как страна, которая обладает второй по мощи армией в НАТО и занимает пятое место по числу участий в операциях организации, играет в этих усилиях активную роль.

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