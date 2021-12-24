Глава МИД Турции Чавушоглу заявил, что Евросоюз не может быть альтернативой НАТО

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Североатлантический альянс должен оставаться ключевым элементом евроатлантической безопасности, а Евросоюз не является альтернативой организации.
Мевлют Чавушоглу заявил, что некоторые страны пытаются представить Европейский союз как альтернативу НАТО, однако данный подход является неконструктивным и нереалистичным. "Неделимость трансатлантической безопасности – наш фундаментальный принцип", – подчеркнул министр иностранных дел Турции.
Дипломат добавил, что Североатлантический альянс в настоящий момент претерпевает трансформацию и пытается адаптироваться к новым реалиям, а Турция как страна, которая обладает второй по мощи армией в НАТО и занимает пятое место по числу участий в операциях организации, играет в этих усилиях активную роль.
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