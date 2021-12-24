Лавров заявил, что втягивание Украины в НАТО может привести к масштабному конфликту в Европе

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что курс на втягивание Украины в НАТО создает угрозы для безопасности РФ, а также провоцирует возникновение военных рисков в Европе.
В рамках беседы с журналистами Сергей Лавров подчеркнул, что втягивание Украины в Североатлантический альянс и перспектива появления у российских границ ударных ракетных комплексов создает неприемлемые угрозы безопасности РФ.
Более того, по словам дипломата, в этом случае военные риски появятся для всех вовлеченных сторон и могут закончиться масштабным конфликтом в Европе.
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