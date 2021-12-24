Лавров заявил, что втягивание Украины в НАТО может привести к масштабному конфликту в Европе

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24 декабря 2021, 09:15 Источник: Oslobodenje

глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia/Globallookpress.com

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что курс на втягивание Украины в НАТО создает угрозы для безопасности РФ, а также провоцирует возникновение военных рисков в Европе.

В рамках беседы с журналистами Сергей Лавров подчеркнул, что втягивание Украины в Североатлантический альянс и перспектива появления у российских границ ударных ракетных комплексов создает неприемлемые угрозы безопасности РФ.

Более того, по словам дипломата, в этом случае военные риски появятся для всех вовлеченных сторон и могут закончиться масштабным конфликтом в Европе.

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