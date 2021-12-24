Горбачев заявил, что США после распада СССР «ударило в голову высокомерие»

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24 декабря 2021, 07:51 Источник: РИА "Новости"

президент СССР Михаил Горбачев, Vit Simanek/CTK

Экс-президент СССР Михаил Горбачев заявил, что после распада Советского Союза Соединенным Штатам Америки "ударило в голову высокомерие", что стало причиной возникновения идеи расширения НАТО.

Горбачев заметил, что распад СССР ослабил страну, вызвав "коллапс экономики и хаос". В таких условиях, по мнению политика, нельзя было рассчитывать на равноправные отношения с США и с Западом в целом.

Кроме того, экс-президент СССР обратил внимание на то, что в западных странах возникли "триумфаторские настроения" – им "ударило в голову высокомерие, самоуверенность". Именно США объявили победу в холодной войне, хотя мир из конфронтации "вытаскивали сообща". "Нет, "победители" решили строить новую империю", – заметил Михаил Горбачев и добавил, что российское руководство сначала реагировало на данный процесс очень вяло, а затем решило "валить вину" на него как на президента Советского Союза.

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