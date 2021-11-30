Китай и СССР в 1966 году были на грани третьей мировой войны

Аргументы Недели → История 13+

30 ноября 2021, 17:51

В октябре 1964 года на полигоне Лоб-Нор Китай произвел испытательный взрыв своей созданной самостоятельно атомной бомбы мощностью 22 килотонны. Этим взрывом коммунистический режим КНР «убил» несколько зайцев: дал понять США, что отныне их ядерным пальцем Китаю грозить не стоит, СССР – что про их недавнюю роль «младшего брата» советские лидеры теперь могут забыть, а всему миру сообщил о том, что в «ядерном клубе» планеты отныне появился еще один непростой игрок.



Тем не менее, несмотря на явные политические расхождения, и Китай, и СССР понимали, что и географическая близость двух стран, и их, в общем-то, единая по сути социалистическая идеология не позволяют рвать былые отношения полностью, которые дипломаты и политики изо всех сил старались сохранить хотя бы в новых рамках.



На 47-й юбилей годовщины октябрьской революции в Москву приехала официальная делегация КНР во главе с премьер-министром Чжоу Эньлаем, который потребовал от СССР …отменить решения ХХ съезда, а заодно пересмотреть и всю программу КПСС, приблизив её к китайской. По сути СССР было предложено идти к коммунизму чуть ли не по цитатнику Мао Цзэдуна, который в то время уже был официальной настольной книгой каждого китайца. Это было слишком.



Но ситуацию ещё можно было бы сгладить и переговоры продолжить, если на последовавшем банкете прилично «загрузившийся» министр обороны СССР маршал Малиновский не обратился бы к китайскому премьеру с собственным идеологически «нефильтрованным» спичем: «Мы свое дело сделали и выбросили свою старую галошу – Хрущева. Теперь и вы вышвыривайте свою старую галошу – Мао…». СССР отныне был окончательно занесен в списки идеологических врагов КНР.



11 февраля 1965 года между советскими высокопоставленными чиновниками и Мао Цзэдуном состоялись непростые двухчасовые переговоры, которые, увы, ни к чему не привели. 26 января 1966 года тысячи хунвэйбинов окружили советское посольство в Пекине и забросали его камнями, истерично требовали публичной казни для Брежнева и Косыгина, через советско-китайскую границу контрабандными тропами, оставшимися еще со времен браконьеров - хунхузов в СССР завозились тысячи пропагандистских брошюр на русском языке, вовсю голосило «Радио Пекина» и т.д. Китай… перешагивает т.н. «красную линию», прошедшую в марте 1969 года через советский остров Доманский. Кусочек земли площадью всего 0,74 км² на реке Уссу́ри не представлял никакого промышленного или сельскохозяйственнoго значений, тем не менее стал чуть ли не запалом третьей мировой войны.



2 марта 1969 г. большая группа вооруженных огнестрельным оружием хунвэйбинов и действующих солдат китайской армии вторглись на советскую территорию. Официальная причина вторжения, озвученная КНР: решение вернуть в собственность Китая якобы их законный остров. Им противостояла группа советских пограничников из тридцати человек во главе со старшим лейтенантом Иваном Стрельниковым. Он и ещё 57 советских солдат погибли на месте. После той бойни вылазки Китая на советскую территорию не только не ослабли, но и продолжались. До тех пор, пока в 1991 г. «миротворец» Горбачев не подписал с Китаем договор о …передаче острова Доманский под полную юрисдикцию Китая.



Подробнее читайте в материале «Аргументов недели».

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