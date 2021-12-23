Песков: Путин обратится с посланием к Федеральному собранию в начале следующего года

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23 декабря 2021, 16:41 Источник: РИА Новости

Дмитрий Песков, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, когда Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию. Ежегодное выступление российского лидера включает в себя информацию о текущем положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики.

«Предметно еще предстоит работать над основой текста. А потом президент сам будет дорабатывать, как всегда»,- поделился официальный представитель Кремля.

Песков отметил, что Путин обратится с посланием к Федеральному собранию в начале 2022 года. По его словам, «концептуально» подготовка началась.

Ранее Путин заявил, что у него нет любимчиков среди министров.

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