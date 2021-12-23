Песков: Путин обратится с посланием к Федеральному собранию в начале следующего года

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, когда Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию. Ежегодное выступление российского лидера включает в себя информацию о текущем положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики.
«Предметно еще предстоит работать над основой текста. А потом президент сам будет дорабатывать, как всегда»,- поделился официальный представитель Кремля.
Песков отметил, что Путин обратится с посланием к Федеральному собранию в начале 2022 года. По его словам, «концептуально» подготовка началась.
Ранее Путин заявил, что у него нет любимчиков среди министров.
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