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Путин заявил, что у него нет любимчиков в правительстве

, 15:43

Путин заявил, что у него нет любимчиков в правительстве
пресс-конференция Путина, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у него нет любимчиков среди министров. Глава государства отметил, что на какие-то доработки он указывает вне зависимости от личных предпочтений.

«У меня не может быть любимчиков, и такого не было никогда. Я со многими людьми работаю очень много лет и знаю их хорошо»,- высказал российский лидер в ходе Большой пресс-конференции.

Путин пояснил, что если он видит, что представители правительства «где-то недорабатывают или стараются обойти какие-то острые углы», то вне зависимости от личных отношений он всегда на это указывает. Президент подчеркнул, что добивается от своих коллег должного отношения к тем вопросам, которые обсуждаются и прорабатываются.

Ранее Путин сообщил, что положительно оценивает работу Центрального банка РФ, и не собирается в нее вмешиваться. 

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